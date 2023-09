Partnership tra Fondazione Campania Welfare e Coni Campania

Una partnership per far nascere sinergie e sviluppare progetti di sostegno alla vita attiva e allo sport. E' quella siglata oggi nella sede del Coni Campania, a Napoli, tra il presidente regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Sergio Roncelli e il direttore generale della Fondazione Campania Welfare Gavino Nuzzo.

Un'intesa istituzionale che ha l'obiettivo dichiarato di condividere un circuito virtuoso focalizzato sull'educazione allo sport e favorire la tutela della salute a tutte le età.

Un "patto" che nasce nel mese in cui anche a Napoli, tra il 23 e il 30 settembre, si terrà la "Settimana europea della Sport" sul tema del benessere psico‐fisico tramite lo sport e gli stili di vita sani.

Il primo appuntamento ufficiale di questa collaborazione tra Coni e Fondazione Campania Welfare sarà l'incontro "Sport e lavoro: quali opportunità per i ragazzi speciali?" con la presenza, tra gli altri, di campioni olimpici e paralimpici campani. "E' un onore avere l'opportunità di essere al fianco del Coni - spiega Gavino Nuzzo ‐ per poter potenziare il nostro impegno nel mondo dello sport. Sostenere le persone a condurre una vita attiva con il supporto dell'attività sportiva e dei suoi valori è uno degli obiettivi principali della nostra Fondazione. Lo sport è uno dei più importanti e popolari riferimenti per i nostri ragazzi attraverso l'impegno, il rispetto, la lealtà e la partecipazione senza dimenticare l'inclusione e l'innovazione. Sono queste le radici per poter far crescere sane le nuove generazioni".



