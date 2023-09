Oliviero, soddisfatto per pdl abolizione numero chiuso Medicina

"Sono molto soddisfatto per l'approvazione all'unanimità della proposta di legge alle Camere per abolire il numero chiuso nell'accesso alla Facoltà di Medicina che rappresenta un forte atto politico del Consiglio Regionale della Campania per garantire ai giovani aspiranti medici il diritto ad accedere liberamente alla Facoltà di Medicina, per porre l'accento sulla principale problematica della sanità italiana e, particolarmente, campana, ovvero la carenza di medici e sulla necessità di dare vita ad un potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, che rappresenta il nostro più grande patrimonio nazionale". E' quanto afferma il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero.



