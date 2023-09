Neurochirurgia del Cardarelli, 1000 interventi in un anno

Circa 1000 interventi in un anno di cui 81 per l'asportazione e il trattamento di tumori cerebrali e spinali. È questo il bilancio di un anno di attività del reparto di Neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Negli ultimi dodici mesi, inoltre, il reparto è stato dotato di tecnologie di ultima generazione come un robot operatorio associato ad un neuronavigatore.

Il bilancio di attività del reparto di Neurochirurgia del Cardarelli cade proprio nei giorni in cui Claudio Shonauer, primario del reparto, insieme a Enrico Tessitore, vice direttore del dipartimento di Neurochirurgia degli ospedali universitari riuniti di Ginevra, portano avanti la terza edizione del corso internazionale di alta formazione in Chirurgia Spinale. Le giornate, articolate presso il centro di formazione degli Ospedali di Ginevra e presso il centro di Biotecnologie dell'Ospedale Cardarelli, vedono la partecipazione di quindici neurochirurghi provenienti da otto diversi Paesi.

"Il Cardarelli - dice Antonio d'Amore, direttore generale del Cardarelli - è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per le grandi eccellenze che sa esprimere in diversi ambiti di attività. Non desta meraviglia quindi che i neurochirurghi di un centro di rilievo internazionale quale è l'ospedale universitario HUG di Ginevra portino avanti insieme ai colleghi del Cardarelli un progetto di formazione internazionale di altissima specializzazione. Dobbiamo valorizzare sempre più le altissime competenze del Cardarelli, integrandole in un'organizzazione rispondente ai bisogni di salute della nostra regione e capace di diventare uno strumento di attrazione anche per i pazienti che vengono da fuori regione".



