Nel carcere di Avellino detenuto aggredisce agenti

Ancora tensioni nel carcere "Antimo Graziano" di Avellino denunciate dalla Uilpa Penitenziaria. Nella giornata di ieri, un detenuto di nazionalità marocchina è stato protagonista di una serie di violenze nei confronti degli agenti e nel pomeriggio, eludendo la sorveglianza, è salito sul tetto della casa circondariale.

Dopo due ore di trattative con il magistrato di sorveglianza, il detenuto è stato convinto a desistere dalla protesta.

Nella stessa giornata, ad un detenuto al rientro in carcere dopo un permesso premio sono stati sequestrati droga, telefoni cellulari e smartphone custoditi in una borsa. Lo stesso detenuto aveva ingerito ovuli contenenti sostanze stupefacenti che sono stati recuperati dagli agenti in servizio.

Il segretario generale della Uilpa, Gennarino De Fazio, chiede agli uffici centrali del Dap, "una valutazione più appropriata sulla situazione del carcere avellinese". "Occorre inviare altro personale -aggiunge- a sostegno dei pochi agenti rimasti che con spirito di corpo, tenacia e professionalità cercano di assolvere ai compiti loro affidati dalla legge". Nei giorni scorsi, il Dap aveva deciso l'avvicendamento al vertice della casa circondariale con la dirigente Rita Romano, già direttrice del carcere di Salerno, subentrata a Maria Concetta Felaco. La stessa direzione generale aveva nominato comandante degli agenti, Stefania Cucciniello, primo dirigente del Corpo di Polizia penitenziaria, già comandante nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



