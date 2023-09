'Napoli incontra il mondo',domani il via alla Mostra d'Oltremare

Al via da domani "Napoli incontra il mondo" per due fine settimana alla Mostra d'Oltremare Napoli tra musica, cultura, gastronomia e folklore.

La manifestazione, che ha richiamato 2 milioni di spettatori nelle precedenti edizioni, racchiude più Festival che si svolgono in contemporanea: Festival dell'Oriente, Festival Country, Festival Irlandese, Festival dell'America Latina, Festival Spagnolo, Festival Argentino, That's America, October Fest, Festival Mondiale delle Griglie, World Street Food, Giochi dal Mondo, Festival dei Nativi Americani, Le Mille e una Notte, Holi Festival e molti altri.

"Napoli sta crescendo, ormai è una città multiculturale - sottolinea l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato - siamo felici di ospitare questi due weekend di avvicinamento alle culture del mondo, un'occasione preziosa per apprezzare da vicino le tradizioni degli altri paesi e accorciare sempre di più le distanze con le comunità straniere residenti in città, ma anche per accogliere con maggiore consapevolezza delle differenze culturali, le migliaia di turisti che scelgono Napoli. Questo progetto rientra inoltre nel percorso di rilancio e di valorizzazione come spazio fieristico della Mostra d'Oltremare, che sta ritornando finalmente ad essere motivo di orgoglio per tutti i napoletani".

"Siamo molto contenti di portare la multiculturalità nuovamente a Napoli, una città che ogni anno ci accoglie sempre con maggiore entusiasmo. Torniamo con tantissime novità, con nuovi festival all'interno del format originale - ha spiegato Alessandra Lombardi, in rappresentanza dell'organizzatore Michele Panfietti - avremo dalle 10.00 alle 23.00 dodici palchi con oltre duecento spettacoli e trecento artisti, 600 stand in rappresentanza di 50 aree culturali di tutto il mondo e 40 stand con l'offerta legata alla gastronomia dei vari paesi". Gli ultimi due appuntamenti sabato 16 e domenica 17 settembre.





