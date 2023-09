'Napoli '43', un anno cruciale in piattaforma digitale

Sono stati digitalizzati finora 900 documenti e oltre 200 fotografie ma la piattaforma è in continuo arricchimento ed evoluzione: è 'Napoli '43', un progetto avviato lo scorso anno, e che oggi è stato presentato da Ciro Raia, presidente provinciale Anpi e coordinatore regionale, insieme col direttore dell'Archivio di Stato, Candida Carrino, in un incontro per illustrare il programma di eventi (fino al primo dicembre) per ricordare 'Le Quattro Giornate di Napoli' nell'80mo anniversario che include dibattiti, momenti musicali e letterari, proiezione di documentari, cortei storici (a fine mese Il Mattino distribuirà un volume sull'argomento).

Una piattaforma, ha evidenziato Raia, con materiali che possono essere scaricati: "Trasmettere la memoria significa costruire una proiezione sul futuro di tutti. E questo futuro deve passare attraverso le scuole - anche tenendo conto di quello che è successo a Napoli negli ultimi tempi - occorre fare qualcosa di concreto". Nella piattaforma ci sono, fra gli altri documenti, i verbali dei carabinieri per le morti dei civili relativi a Napoli, Caserta, Campobasso. Ci sono anche ricette, canzoni, frasi tratte da diari di un anno di 'snodo' per la storia italiana. La digitalizzazione si riferisce a tutto il 1943.

Secondo Candida Carrino si tratta di "un'operazione strategica" perché "é una tematica che coinvolge la città e tutta la Campania. Stiamo varando nuove piattaforme che possano raggiungere pubblici sempre più ampi sì da consentire loro di guardare i nostri documenti e quelli di altri che stiamo raccogliendo via via da archivi anche privati". Queste piattaforme, evidenzia Carrino, "orientano nella ricerca di quel singolo tema senza perdersi nei meandri delle banche dati". Non ci saranno soltanto documenti ma diverse tipologie come testimonianze sonore e fotografiche. Un'operazione che coinvolge le scuole affinché si producano testi raccontati dai giovani. In relazione alle Quattro Giornate, Carrino ha citato i documenti relativi a coloro che hanno chiesto il riconoscimento allo Stato a fini pensionistici perché avevano partecipato agli eventi del 1943 come partigiani.



