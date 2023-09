Identificato e denunciato aggressore autista Air ad Avellino

Identificato e denunciato l'aggressore che a colpi di casco aveva infranto i vetri di un bus urbano ad Avellino, provocando il ricovero in ospedale dell'autista. Un 20enne è indagato per violenza privata, interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe prima minacciato l'autista e poi assaltato il bus fermatosi in Rione Mazzini per consentire l'attraversamento dei pedoni. L'autista rimediò ferite ed escoriazioni, a causa delle schegge, al volto e alla testa. Gli stessi investigatori della Squadra Mobile di Avellino hanno denunciato, per gli stessi reati, un 50enne residente nel capoluogo irpino che ha tentato di bloccare un bus urbano e aggredire l'autista. Restano da chiarire i motivi alla base dei due episodi di violenza.



