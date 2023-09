Gdf sequestra tre piantagioni di cannabis nel Casertano

E' di una persona arrestata, altre due denunciate, quasi 900 piante di "cannabis indica" sequestrate e circa 190 kg di sostanze stupefacenti rinvenute, che avrebbero fruttato guadagni illeciti per oltre due milioni di euro, il bilancio di tre operazioni antidroga effettuate dalla Guardia di Finanza nei comuni di Casaluce, Macerata Campania e Marcianise, nel Casertano. Operazioni il cui esito positivo è dovuto anche all'efficace interazione tra le componenti "a terra" delle Fiamme Gialle e quelle aeronavali; durante i controlli sono state infatti usate le apparecchiature installate a bordo degli aeromobili in uso alla sezione aerea di Napoli, che hanno permesso di osservare dall'alto la presenza di piantagioni altrimenti difficilmente rintraccibili dalle pattuglie a terra. E' così che i finanzieri di Aversa, Caserta e Marcianise sono riusciti ad individuare tre piantagioni: in particolare i militari del Gruppo di Aversa hanno scoperto a Casaluce una coltivazione con 226 pianti di cannabis indica di altezza di circa un metro, e un peso complessivo di 46 kg. A Macerata invece, i Baschi Verdi del Gruppo di Caserta hanno scoperto e sequestrato piantagione di cannabis composta da 523 piante (di cui 13 di oltre 5 kg ciascuna) e, all'interno di un vicino laboratorio, altri 140 kg di sostanza stupefacente di tipo cannabis e 195 grammi di hashish. A Marcianise infine, ancora i Baschi Verdi del Gruppo di Caserta insieme ai militari della Compagnia di Marcianise, hanno sequestrato una piantagione 130 piante e oltre 3 kg di cannabis.



