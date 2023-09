Donna scomparsa ritrovata da carabinieri nell'Avellinese

Dopo ore di apprensione, è stata ritrovata sana e salva la cinquantenne di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino, di cui non si avevano più notizie da ieri mattina. A lanciare l'allarme ai carabinieri è stata la figlia.

I militari, sotto il coordinamento della Prefettura di Avellino per l'attivazione del piano ricerche persone scomparse, l'hanno rintracciata in una zona rurale del comune irpino. La sua localizzazione è stata resa possibile attraverso la geolocalizzazione del suo telefono cellulare. Alla donna sono stati prestati i primi soccorsi dal personale del 118 e poi è stata trasferita per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino.



