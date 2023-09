De Luca, sbagliato nominare un commissario per Caivano

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce "sbagliata" l'idea di nominare un commissario su Caivano: "è una idea sconclusionata".

"Al di là della persona nominata - spiega - che è rispettabile e credo abbia lavorato con noi al tempo delle Universiadi, però è l'idea del commissario che è sbagliata: volete recuperare Caivano e nominate uno da Roma? Dovete impegnare le istituzioni territoriali altrimenti non si cambiano mai, non maturano mai neanche la capacità amministrativa perché un conto è parlare un conto è cambiare le cose". "L'idea di avere un commissario per gestire 36milioni pare una idea sconclusionata", conclude De Luca. "Da Roma si deve decidere se fare i lavori alla palestra di Caivano? E poi chi li gestisce i lavori? Il pericolo della demagogia è dietro l'angolo...".

Aggiunge De Luca: "Il governo ha messo in campo una prima iniziativa di carattere diciamo militare rivolta alla sicurezza. C'è stato un blitz, 400 agenti delle forze di polizia intervenuti per un primo intervento. Avevo detto alla Meloni, attenzione a non fare interventi episodici. A Caivano come in altre realtà c'è bisogno d interventi strutturali, permanenti, i blitz non servono a nulla". "C'è stato un segno di attenzione ma è insufficiente e non è di questo che ha bisogno Caivano - prosegue il governatore - come altri quartieri a rischi. C'è bisogno di avere aumentate le forze dell'ordine che rimangono permanentemente sul territorio. Non ci servono operazioni propagandistiche e operazioni di polizia una tantum".





