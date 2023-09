Carabinieri, il generale De Vita premia otto militari

Onorificenze ed encomi a otto militari dell'Arma che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei compiti istituzionali sono stati consegnati - durante una cerimonia svoltasi nella Caserma intitolata a Salvo D'Acquisto, sede del Comando Legione Carabinieri "Campania" - dal generale Antonio De Vita, comandante interregionale Carabinieri "Ogaden", accompagnato dal generale Antonio Jannece, comandante della Legione "Campania". Presenti i comandanti provinciali di Napoli, Salerno, Avellino e Benevento, dei Gruppi di Napoli, Castello di Cisterna, Torre Annunziata ed Aversa e una delegazione della rappresentanza militare e dell'Anc, insieme a familiari ed amici dei premiati.

Il generale De Vita ha espresso il suo grande apprezzamento "per la meritoria attività dei militari che hanno svolto, con spirito di sacrificio, abnegazione e alte capacità, complesse e articolate indagini per contrastare efficacemente i fenomeni delinquenziali del territorio". Essi "costituiscono solo una rappresentanza dei Carabinieri di ogni ordine e grado che ogni giorno si prodigano nelle variegate attività di servizio" e il generale ha colto l'occasione per esprimere il suo più caloroso ringraziamento a tutti loro che, "nel quotidiano agire, contribuiscono ad aiutare e proteggere la popolazione". Il lavoro del Carabiniere, ha ribadito, "è un servizio per il prossimo, da svolgere sempre con passione, professionalità e altruismo, anche per rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato".

Al termine della cerimonia il generale De Vita ha visitato il Sacrario ai Caduti, la Sala situazione e i diversi uffici e sale dislocati all'interno del Comando.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA