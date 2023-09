"Ora o mai più. Vediamo questo miracolo". Cosi il parroco anti clan di Caivano, don Maurizio Patriciello, ha salutato il ministro dello Sport, Andrea Abodi, oggi al Parco Verde per un sopralluogo al centro sportivo Delphinia.

Pronta la replica del ministro: "Posso garantire il massimo impegno. Per i miracoli, non so".

Rassicurante don Patriciello: "Non si preoccupi, neanche Gesù all'inizio faceva miracoli".



