A Napoli prima volta di 'Deejay Ten', corsa non competitiva

Anche a Napoli arriva, per la prima volta, domenica 10 settembre 2023, la "Deejay Ten", la corsa non competitiva, che da 18 anni tocca varie città italiane (Torino, Bari, Firenze, Milano).

Nata nel 2005 a Milano da un'idea proprio di Linus, per questo esordio partenopeo la "Deejay Ten" rende omaggio alla città, con una maglia speciale realizzata ad hoc.

"Sono orgogliosa che la 'Deejay Ten' abbia scelto per la prima volta la cornice della nostra città", ha affermato l'assessora allo sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, in una conferenza stampa a palazzo san Giacomo, insieme agli speaker di Radio Deejay Nicola Savino e Matteo Curti, e al consigliere delegato allo Sport, giovani e eventi della Città Metropolitana, Sergio Colella. "Da oggi - ha aggiunto - dovrà diventare tappa fissa. È un evento che rappresenta pienamente il valore dello sport, come fenomeno di aggregazione sociale e veicolo di valori positivi".

"Sono molto felice di essere a Napoli a correre. La 'Deejay Ten'- ha detto Linus, in un videomessaggio - è un evento che portiamo in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Nacque in maniera locale, la prima edizione l'avevo fatta soltanto per festeggiare il mio compleanno, ma anno dopo anno è cresciuta sempre di più. Da Milano ci siamo spostati in altre città.

Spesso ci arrivano richieste da parte di ascoltatori di andare da loro, ma soprattutto ci veniva chiesto perché non a Napoli? E quindi, eccoci qua! Non potevamo non essere presenti".

"La gara è un momento di comunione e divertimento per tutte le persone che vi partecipano, è possibile scegliere di correre su un percorso di 5 o 10 chilometri", ha detto Nicola Savino.

"E' bello che finalmente siamo arrivati anche a Napoli: 'Curre!' è il nostro slogan per voi, e ci piace vedere i cartelloni per tutta la città. Da sportivi della domenica - aggiunge sorridendo Savino - da come si evince guardandoci, abbiamo fatto del nostro e per farci ben volere dai napoletani, la gara che si chiama 'Deejay Ten' (10 km), riporta sulla maglietta dei partecipanti un 10 che si rifà a quello di Diego Armando Maradona, ed è azzurra, come la mitica maglia del Napoli, quindi ci siamo fatti, spero, ben volere".



