That's Amore Capri in Certosa con la voce di Mr Rain

Tutto esaurito per That's Amore Capri 2023 l'evento che il 9 settembre animerà la Certosa di San Giacomo con il concerto di Mr Rain, il cantante che è stato tra i protagonisti più acclamati del Festival di SanRemo, sarà la punta di diamante della serata in Certosa dove si esibiranno altri nomi famosi e amati dal grande pubblico come Francesco Cicchella, Rudy Zerbi e Vincenzo De Lucia. Lo show musicale in Certosa si avvale della esperienza del direttore artistico Valerio Pagano, che nell'annunciare il Sold-out della serata di That's Amore Capri 2023, ha dichiarato: "C'è tanto entusiasmo attorno a questa kermesse - afferma Pagano - e dopo la prima edizione con Paolo Ruffini e i ragazzi della "Compagnia Von Frinzius", con lo spettacolo "Up& Down", non ci siamo più fermati. Forse abbiamo dato un bel segnale: la nostra isola può e deve vivere di grandi eventi». Da questa edizione la kermesse vanta come media partner Mediaset, Radio Subasio (per il terzo anno radio ufficiale) ed il gruppo "Forbes-L'Espresso", il direttore artistico annuncia che "Il team di "That's Amore" è già al lavoro anche per la data del 17 settembre 2023, una cena di gala con lo chef stellato Gennarino Esposito al beach club "da Gioia by la Palma" dove come super ospite ci sarà Dada', reduce dal successo di "X-Factor", per una serata in riva al mare tra musica e alta cucina. La rassegna Made in Capri - Conclude Pagano - ha come scopo principale quello di "promuovere Capri" come meta culturale di primaria importanza, capace di offrire ai visitatori esperienze di grande valore artistico e culturale, anche al di fuori della stagione turistica alta, focalizzandosi in particolare sul tema della solidarietà ed anche quest'anno tutto l'incasso sarà devoluto a "Soleterre Onlus".



