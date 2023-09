Sindaco sfiduciato nel Casertano,prefetto nomina Commissario

Cade l'amministrazione del Comune di Capodrise, dopo che è passata in Consiglio Comunale, con la maggioranza assoluta, la mozione di sfiducia del sidnaco Vincenzo Negro. era stato eletto nell'ottobre 2021, e sarebbe dovuto restare in carica fino al 2026. Il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha quindi sospeso il COnsiglio comunale e nominato il Viceprefetto in quiescenza Giuseppe Canale come Commissario prefettizio che gestirà l'ente fino alle prossima tornata elettorale. Nel contempo, Castaldo ha formulato al Ministero dell'Interno proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Capodrise



