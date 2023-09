Scalare Vesuvio in bici per sensibilizzare a donazione di organi

Sport e sociale: è questo il binomio che ha spinto tre sportivi campani con la passione per il ciclismo. Sabato 9 settembre con partenza dalle pendici del Vesuvio alle ore 5.30 si darà il via a questa sfida che Carmine Galletta, Luciano Genovese e Fabio Costarella tenteranno di vincere. Non è solamente un evento ciclistico, e quindi tecnico sportivo, ma, soprattutto, un momento di sensibilizzazione che i tre bikers desiderano portare all'attenzione dell'opinione pubblica su un tema molto delicato come quello della donazione degli organi. Così come i 3 bikers sfideranno il Vesuvio, mettendosi in gioco per superare un guinness sportivo, l'invito a tutto il pubblico "è quello di superare la paura, vincendo le resistenze e dando il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti, nel segno dell'amore per il prossimo, per dare la possibilità di continuare a vivere". La manifestazione, unica nel suo genere, ha ricevuto il patrocinio del Centro Regionale Trapianti che "ha lodato l'iniziativa in quanto meritevole per la sensibilizzazione verso una tematica così delicata e sentita.

L'obiettivo, quindi, è di mobilitare tutti i canali di informazione possibili per sensibilizzare adeguatamente sulla disponibilità alla donazione".



