Salerno, ecco come sarà il nuovo stadio 'Volpe'

Avrà una capienza di 15mila spettatori il 'nuovo' stadio Volpe immaginato dalla Regione Campania come soluzione temporanea per consentire il restyling dello stadio Arechi. La soluzione è stata illustrata questa mattina nel corso di una riunione convocata in Regione Campania dal presidente Vincenzo De Luca e che ha visto la partecipazione di Prefettura, Questura, Comune di Salerno, Salernitana e rappresentanti della Lega di serie A. Per la soluzione Volpe di cui si è discusso nel corso della riunione è stata realizzata già anche un'ipotesi progettuale: l'impianto avrà quattro tribune, di cui una coperta e due settori angolari. Previste anche le zone di pre-filtraggio e le aree da mettere a disposizione della sicurezza pubblica. L'ipotesi di lavoro, fa sapere la Regione Campania, è "pienamente avallata da Salernitana e Lega". La capienza di 15mila posti, inoltre, "è perfettamente regolamentare e conforme a quanto previsto per analoghe ristrutturazioni in altre città con squadre militanti in serie A". La Regione Campania, inoltre, ha precisato che "per le sole partite di cartello sono al vaglio ulteriori ipotesi".





