Piano sosta a pagamento a Giugliano, protesta possessori scooter

Scontenta tutti il nuovo piano di sosta a pagamento a Giugliano che partirà dal prossimo lunedì.

Nella ripartizione degli stalli sono assenti quelliper gli scooter. Al momento, in una città di 120mila abitanti, per i mezzi a due ruote ci sono solo alcuni posti riservati tra corso Campano (nei pressi del Comune) e in via San Rocco. In tutte le altre strade non ci sono e quindi chi si muove con un mezzo a due ruote non sa se potrà sostare negli stalli blu.

Intanto, nell'attesa che il piano diventi operativo (la partenza era già prevista lunedì scorso ma è stata rinviata di una settimana) non si placa la polemica per il costo previsto soprattutto nelle aree del centro. E' di 1,5 ad ora. Su alcuni cartelli è però indicato che dalla seconda ora dovrebbe essere di due ma viene smentito da fonti del Comune.

Sul piede di guerra anche i commercianti: al momento non è prevista alcuna agevolazione per la sosta delle auto sia degli esercenti che dei loro dipendenti che, per una giornata di lavoro, dovrebbero sopportare un costo di circa 15euro (per la fascia del centro) e di 10 per le altre due zone, dove la tariffa è di un euro per ogni ora di sosta.

Scontenti anche i residenti per la carenza in alcune strade degli stalli loro dedicati. È prevista la possbilità di sottoscrivere un abbonamento al costo annuo di 30 euro ma in alcune strade (come via Pirozzi) non c'è alcun stallo riservato e chi vuole parcheggiare nei pressi di casa deve pagare la tariffa ordinaria.



