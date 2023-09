La casa come base di spaccio, 51enne arrestato nel Casertano

E' stato il continuo via vai di giovani nei pressi di un'abitazione a far scoprire ai carabinieri una base di spaccio in un piccolo paesino dell'Alto-Casertano, Fontegreca. Il pusher era un 51enne, che è stato arrestato e condotto in carcere per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è stato condotto dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese con i militari della Stazione di Capriati a Volturno. I sospetti sul 51enne c'erano da tempo, poi dopo aver osservato il gran numero di giovani ched entrava e usciva dalla sua abitazione e aver ricevuto diverse segnalazioni dai residenti, i carabinieri hanno deciso di rompere gli indugi facendi irruzione nell'appartamento; all'interno hanno così scoperto e sequestrato sei chili di hashish, tre piante di cannabis indica dell'altezza di oltre 1.90 metri, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.



