Dopo 2 milioni di visitatori, a Napoli Balloon Museum

Forte dei due milioni di visitatori complessivamente totalizzati nelle tappe di Madrid, Milano, Parigi e Roma, Balloon Museum sceglie Napoli come ultima città italiana prima della partenza del tour mondiale. Ad ospitare l'evento Pop Air promosso da Lux Eventi sarà, dal 22 settembre e fino al 7 dicembre, la Mostra d'Oltremare. "Sono felice di portare Balloon Museum a Napoli - spiega Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Eventi - un luogo di ispirazione che sprigiona un'energia unica, con la sua storia millenaria e la sua forte identità culturale.

Dopo quattro edizioni di successo in tutta Europa, sarà entusiasmante condividere l'esperienza con il pubblico napoletano e far parte della vibrante scena artistica di questa città, negli stessi giorni in cui le altre mostre del format stanno volando a New York e Londra". Pop Air riflette sulle nuove espressioni e tecniche artistiche legate al mondo delle mostre interattive, attraverso la promozione di opere selezionate dal team curatoriale di Balloon Museum, composto da professionisti operanti nell'arte, nella cultura e nella comunicazione. L'aria è oggetto di indagine comune per gli artisti coinvolti: da elemento costruttivo e tangibile, vera e propria scultura dalla forma inaspettata e monumentale, ad atmosfera metafisica e sospesa, dal carattere nebuloso e impalpabile. Ogni installazione, attraverso l'interazione con il pubblico, crea nuovi spazi di socializzazione fisica, digitale e culturale. I visitatori si troveranno al centro di un percorso esperienziale coinvolgente che stimolerà i loro sensi, generando stupore, curiosità e riflessioni su tematiche della contemporaneità.

"Napoli diventa sempre più attrattiva - le parole di Remo Minopoli e Maria Caputo, presidente e consigliera delegata della Mostra d'Oltremare - per nuovi investimenti e grandi opportunità per ospitare eventi di livello internazionale. Pop Air di Balloon Museum qui alla Mostra ne è un esempio. Siamo certi che sarà un'attrazione incredibile per tutta la città, per la zona ovest, per i tanti turisti che in quei giorni visiteranno Napoli e per chi deciderà di venire appositamente nei nostri spazi per ammirare questa bellissima mostra".



