Blitz a Napoli e Roma, arresti e sequestri

Ottanta appartamenti controllati e 60mila euro in contanti sequestrati, nel quartiere periferico romano di Tor Bella Monaca. E arresti, denunce, oltre a un tesoretto da 110mila euro scoperto, invece, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Dopo Caivano, teatro dello stupro di due bambine, lo Stato torna a far sentire, e a far vedere, la sua presenza con due maxi-blitz ad 'Alto impatto' scattati all'alba che hanno visto l'impiego complessivo di 800 uomini, tra finanzieri, poliziotti e carabinieri: 500 nella Capitale e 300 nel capoluogo partenopeo.

Una risposta anche a quanto sollecitato dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che al ministro dell'Interno Piantedosi ha rinnovato in queste ore la richiesta di un "maggiore controllo del territorio e più interventi soprattutto nelle aree più difficili, per far sentire la presenza dello Stato e aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini".

Soddisfatto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, secondo cui quello di oggi è stato "un intervento importantissimo sul fronte della sicurezza, della legalità e del decoro, presupposto per un percorso di rafforzamento della legalità e della qualità di vita dei tanti cittadini onesti che vivono in questo quartiere e che soffrono per questa situazione".

A Napoli il bilancio dell'operazione ad 'Alto impatto' vede tre persone arrestate e sei denunciate insieme con il sequestro di droga (cocaina, hashish e marijuana) e armi (tra cui una pistola e una katana) insieme con quasi 110mila euro (precisamente 108.355 euro) suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di azioni illecite.

Trovato anche un sistema di videosorveglianza usato per tenere sotto controlli i movimenti delle forze di polizia. I tre arresti riguardano uno straniero, del Gambia, accusato di atti persecutori e una persona a cui vengono contestati i reati detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

All'ultimo arrestato invece si contesta il possesso di documenti falsi. Sequestrati anche orologi di pregio verosimilmente rubati e fatti controlli amministrativi: identificate 112 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli ed altri 20 rimossi poiché senza assicurazione.

A Tor Bella Monaca, a Roma, l'operazione giunge a pochi giorni dall'aggressione subìta dalle forze dell'ordine durante un corteo per la legalità: anche qui ci sono stati sequestri di cocaina, hashish e marijuana. Tre le persone arrestate e una denunciata per reati legati agli stupefacenti. Inoltre sono stati sequestrati 60mila euro in un appartamento mentre 26 persone sono state denunciate per occupazione abusiva di immobile. Insieme con le perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi e droga, è stata eseguita anche la bonifica di aree verdi intorno ai palazzi da parte del Comune: sul posto sono entrati in azione anche i vigili del fuoco e personale dell'Acea.



