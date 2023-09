Indagano i carabinieri sull'incendio che ha completamente distrutto un'auto parcheggiata in via Iannelli a Serino, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono sviluppate nella tarda serata di ieri. Il proprietario è sceso in strada e dopo aver tentato di domarle ha lanciato l'allarme ai Vigili del Fuoco. La squadra del comando provinciale di Avellino ha circoscritto l'incendio e messo in sicurezza la zona. Non si esclude l'ipotesi dolosa.



