Acquista on line cerchi per auto, ma era una truffa

Ha acquistato quattro cerchi in lega messi in vendita su un noto social network, ma dopo aver versato 400 euro sulla carta prepagata indicata dall'inserzionista, ha atteso invano l'arrivo della merce.

Quando ha capito di essere stato truffato, ha presentato denuncia ai carabinieri di Castelfranci, in provincia di Avellino, comune dove risiede la vittima della truffa. Le indagini avviate hanno consentito di individuare il presunto truffatore: è un trentenne residente a Roma che è stato denunciato per truffa.



