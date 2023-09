A Ozpetek cittadinanza onoraria e chiavi della città di Gragnano

Cittadinanza onoraria e chiavi della città di Gragnano a Ferzan Ozpetek. Riconoscimenti che saranno consegnati al regista domenica 10 settembre, nel corso della terza giornata della Festa della Pasta di Gragnano 2023.

"La sua presenza - ha detto il sindaco Nello D'Auria - conferma la grande rilevanza di Gragnano sui palcoscenici nazionali ed internazionali, nonché un importante momento di connessione tra il mondo del cinema e l'identità culturale legata in modo indissolubile alla cucina e alla pasta avvalorata anche dalla relazione con Gragnano".

"Proprio a Gragnano è ambientata la trasposizione teatrale di Mine Vaganti, il film che con straordinario successo di pubblico e consenso della critica ha nel 2010 conseguito tanti riconoscimenti: due David di Donatello, cinque Nastri, quattro Globi d'oro, quattro Ciak d'oro e il premio speciale della giuria al Tribeca Film Festival di New York - sottolinea -. A Ferzan Ozpetek consegneremo le Chiavi della Città, per suggellare un'amicizia che legherà per sempre Gragnano ad uno dei più importanti registi del cinema italiano".



