Usura e estorsione, arrestati tre affiliati a clan Pagnozzi

Un prestito di quaranta mila euro con tassi di interesse annuo fino al 132 per cento. Tre appartenenti al clan camorristico Pagnozzi, storicamente insediato in Valle Caudina, sono stati arrestati all'alba dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Dda. I tre indagati, di età compresa tra i 62 e i 70 anni, sono accusati di usura e estorsione aggravati dal metodo mafioso. Tra il 2021 e il 2022 incassavano interessi usurari da due imprenditori della zona a cui avevano presto in più occasioni somme complessive per quaranta mila euro. Naturalmente, la somma finale da restituire restava immutata. Due arresti sono stati eseguiti a Cervinara (Avellino), tra questi anche una persona imparentata con i Pagnozzi; il terzo, è stato eseguito in provincia di Caserta. Il clan irpino, che nel corso degli anni ha allargato la sua zona di influenza soprattutto nel Lazio, dopo la morte del capo storico, Gennaro Pagnozzi, detto o' Giaguaro, secondo gli investigatori vede al vertice il figlio Domenico, a sua volta arrestato cinque anni fa a Roma e attualmente detenuto. Per due degli arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per il terzo indagato si sono invece aperte le porte del carcere.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA