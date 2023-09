Scontro veicolo-scooter, 17enne in prognosi riservata

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito a Volla nel corso di incidente stradale avvenuto, la scorsa notte, in via Filichito. Il ragazzo, che abita a Casalnuovo, era in sella ad uno scooter che per cause in corso di accertamento si si è scontrato con un veicolo condotto da un 36enne di Nola. Il centauro è stati trasferito dal personale del 118 al pronto soccorso dell'ospedale del mare di Napoli dove si trova ricoverato nel reparto rianimazione in prognosi riservata. I veicoli sono stati sequestrati. Indagano i carabineri.



