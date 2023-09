Presentato a Caivano libro su tragedia della piccola Fortuna

E' stato presentato stamattina, nell'istituto "IC3 Parco Verde" di Caivano, in provincia di Napoli, il libro "Ho visto chicca volare" con il quale l'avvocato Angelo Pisani racconta la storia di Fortuna Loffredo tramite la ricostruzione dell'indagine giudiziaria.

Aveva appena sei anni Fortuna Loffredo, quando è volata dal settimo piano di una palazzina del Parco Verde, nel 2014.

Con prefazione del magistrato Nicola Graziano, - spiega una nota - il romanzo "mostra la complessa relazione tra la macchina della giustizia, il degrado socio-culturale e un caso di rara efferatezza che scosse molto l'opinione pubblica e che, come si vede con terribile ricorrenza, continua a essere di attualità, dopo gli stupri di questa estate commessi a danno di minori nello stesso posto; la narrazione dà conto anche degli errori giudiziari, delle facili accuse, della volontà di sbattere il mostro in prima pagina, calando la dinamica nella periferia di una metropoli dove sembra che lo Stato non riesca ad arrivare e i primi a essere danneggiati da questa assenza sono i più piccoli, in modo irreversibile, purtroppo i cosiddetti bambini mai come denuncia a gran voce l'avvocato Pisani".



