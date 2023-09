Premio 'Angelo Vassallo' al sindaco di Amandola

E' stato assegnato ad Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola, in provincia di Fermo, il premio in memoria del sindaco ucciso Angelo Vassallo.

Promosso dal Comune di Pollica, Anci, Legambiente, Slow Food, Libera e Federparchi è rivolto ogni anno ai "sindaci virtuosi che hanno colto l'eredità di Angelo Vassallo affinché il suo esempio continui a essere fonte di ispirazione per tutti coloro che decidono di dedicare alla comunità il loro impegno e le loro competenze".

"Sindaco vulcanico come pochi, in un contesto difficile, ma di grande pregio ambientale, piccolo paesino dell'entroterra marchigiano nel Parco dei Monti Sibillini, segnato dalle ferite del terremoto, ha saputo tenere insieme la sua comunità nel periodo della ricostruzione portando nuove progettualità che hanno creato buon sviluppo del territorio - questa la motivazione - Ha saputo coniugare i temi della crescita turistica del comprensorio con quelli della cura e attenzione alla coesione della popolazione e ai suoi valori più autentici, ha valorizzato con sapienza le produzioni locali d'eccellenza a cominciare dal tartufo con il quale ha saputo connotare un intero territorio facendone una motivazione di vacanza per un turismo slow e attento ai temi ambientali".

Una menzione speciale è stata assegnata anche a Giorgio Gori, sindaco di Bergamo "per il suo grande impegno nello sviluppo di politiche locali del cibo".



