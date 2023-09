Operaio morto nel Casertano: Uil Campania, si fermi la strage

"Siamo stanchi di contare i morti sul lavoro, questa strage va fermata. Una nuova vittima a Marcianise, una nuova tragedia che testimonia che non bastano le misure esistenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro, vogliamo misure ed azioni più dure ed efficaci". È quanto ha affermato Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, venendo a conoscenza dell'incidente in provincia di Caserta.

"Gli ispettori, i controlli, gli strumenti di legge attuali non riescono a fermare questa scia di morte sui luoghi di lavoro. Le morti sul lavoro, lo abbiamo detto più volte, sono omicidi.

Servono azioni più impattanti e definitive, si istituisca una procura speciale per la sicurezza sul lavoro e si applichino pene certe alle aziende che non tutelano la vita dei lavoratori."



