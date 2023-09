I ministri Piantedosi e Sangiuliano e tanta gente ai funerali di Giogiò

Prima dell'inizio dei funerali di Giovanbattista Cutolo sono arrivati in chiesa, a Napoli, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che hanno abbracciato a lungo la mamma.

Presenti in prima fila anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Molti gli esponenti delle istituzioni, come Antonio Bassolino, gli ex ministri Roberto Speranza e Sergio Costa, i parlamentari Borrelli e Patriarca, e della Cultura come Maurizio De Giovanni.

La Chiesa del Gesù Nuovo è gremita da tanti amici di Giogiò, musicisti e comuni cittadini.

Ai piedi dell'altare è stato esposto anche uno striscione del teatro San Carlo. A breve inizierà la cerimonia funebre presieduta dal vescovo di Napoli, mons Domenico Battaglia.

Sul muro della scuola 'Foscolo', adiacente alla chiesa, è stato affisso lo striscione 'Adesso suona con gli angeli. Ciao Giogio' '.



