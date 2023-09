Musicista ucciso: 17enne trasferito in carcere fuori regione

È stato trasferito in una struttura detentiva fuori dalla Campania il diciassettenne reo confesso dell'omicidio di Giovan Battista Cutolo, il 24enne musicista ucciso all'alba del 31 agosto scorso in Piazza Municipio, a Napoli.

Dopo l'udienza di convalida del fermo il gip del tribunale per i minorenni di Napoli ha disposto per il ragazzo la custodia cautelare in un istituto penale minorile, e venne scelto il carcere napoletano di Nisida. Al momento non sono note le motivazioni alla base della decisione adottata dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria di trasferire il giovane da quell'istituto ad un altro fuori regione.



