Musica: Ortel, con 'Blu' una canzone per imparare la solitudine

"Blu" è la nuova canzone di Ortel, giovane autore-interprete napoletano; un singolo inedito che quasi "chiude" il 2023 del cantautore partenopeo e che rappresenta "una canzone per imparare la solitudine". Così lo racconta l'artista 22enne. "Desideravo da tempo raccontare questa storia che è semplice come un sorriso. Un amore che nasce, un amore che si interrompe e che riprende luminoso" spiega Ortel che pubblicherà il brano venerdì 8 settembre su tutte le piattaforme, cui pochi giorni dopo seguirà il videoclip ufficiale ambientato tra scenari di mare. "Blu" è la canzone che indica un vero e proprio momento di pausa, inteso tanto come intervallo tra due persone quanto come sospensione da tutto quel che è quotidiano. Non a caso la scelta del titolo e quella del layout grafico è una proiezione che invita alla sosta. Il blu è un colore che ispira calma e fiducia creando un senso di tranquillità. "Proprio come l'andamento di questo singolo: spensierato e soft" dice.

Si afferma ancora: "Zero risse, zero ricchezza, zero violenza, zero machismo, zero arroganza in questa canzone soave ma non innocua, delicata ma non mielosa, fragile ma non arrendevole". "Ho avuto la sorte di poter lavorare a questo brano con C4lesse (Alessio Ammiratore), mio carissimo amico ed eccellente produttore/ingegnere del suono che mi ha supportato fino a creare un vestito su misura per il brano. Insieme abbiamo scelto di dare al singolo un mood fresco, ironico, senza insistere sulla qualità malinconica della storia. Tanti capiranno questo flash perché è qualcosa che accade ogni giorno.

L'interruzione di una relazione, la solitudine inattesa e da imparare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA