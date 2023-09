Msc: Staiano nuovo direttore commerciale di Explora Journeys

Achille Staiano è il nuovo direttore commerciale di Explora Journeys, parte del gruppo Msc.

Il manager arriva da Msc Cruises dove ha ricoperto il ruolo di senior vice presidente.

Nativo di Piano di Sorrento, il 49enne manager è entrato nel gruppo Msc nel 1994 e nel 2004 in Msc Cruises.

"Faccio parte della famiglia Msc da quando avevo 19 anni e sono orgoglioso della mia crescita professionale", ha detto Staiano.

"Il mio nuovo incarico in Explora Journeys rappresenta una sfida entusiasmante e non vedo l'ora di contribuire alla continua crescita globale e al successo del marchio nel settore dei viaggi di lusso", ha sottolineato il manager che poi ha concluso: "da trent'anni, insieme con la famiglia Aponte, siamo impegnati a esportare il marchio e l'italianità in tutto il mondo".



