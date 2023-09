L'8 e 9 settembre terza edizione dell'evento-diffuso 'Perdifolk'

Venerdi 8 e sabato 9 settembre a Perdifumo, nel cuore del Cilento, si svolge la terza edizione dell'evento-diffuso Perdifolk che quest'anno raddoppia e rende omaggio, a 5 anni dalla sua scomparsa, al cantautore, poeta e scrittore Claudio Lolli. L'evento organizzato dalla Graf srl e dalla Proloco Perdifumo e Frazioni, in collaborazione con SoundFly, Full Heads, Camella, e il sostegno del gruppo Acta, ha il patrocinio del Comune di Perdifumo ed è programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020) attraverso la Scabec.

Le piazze e gli angoli del centro storico diventeranno insoliti parterre, sottolineano gli organizzatori, "per un totale di tre location con diverse caratteristiche uniche nel loro genere; adatte ad ospitare un cast artistico imperdibile per gli amanti della musica neo-folk campana". I momenti sonori saranno intervallati da "un'innovativa comicità e da particolari ricordi di uno dei grandi maestri del cantautorato impegnato che l'Italia ha espresso negli ultimi cinque decenni". Infatti sarà la prima volta che in Campania si rende omaggio a Claudio Lolli e i più rappresentativi esponenti del cantautorato napoletano moderno coglieranno l'occasione per cantare le sue canzoni più celebri come "Borghesia", "Ho Visto Anche Degli Zingari Felici", "Anna Di Francia" … Da sottolineare l'intervento di Paolo Capodacqua cantautore, e storico chitarrista e collaboratore di Claudio Lolli. L'idea di base è proporre spettacoli "in contemporanea e diffusi” senza sosta e in maniera intercambiabile mentre il pubblico passeggia, si evidenzia, "in un caratteristico borgo centenario godendo le bellezze, le peculiarità architettoniche e degustando prodotti locali fino ad una sorpresa finale con un particolare concerto sul balcone". “Perdifolk 2023” continuerà a proporre momenti di ilarità collettiva grazie alle incursioni di Vincenzo Comunale e Davide DDL i quali avranno il ruolo di “presentatori” delle due serate senza sottrarsi a brevi sketches di stand up comedy. Nella due giorni esponenti del rock e neo-folk campano si esibiranno in scenari particolari come il Piazzale della Posta e Piazza Guglielmini: Francesco Di Bella (frontman del gruppo 24 Grana), Dario Sansone (frontman del gruppo Foja), la cantautrice FLO e i cantautori Gabriele Esposito e Giovanni Block. Con loro in cartellone i rap-cantautori PeppOh e Oyoshe, il trio Kalika e Federica Ottombrino del duo Fede ’n’ Marlen. Tra i nomi emergenti ci sono Antonio D’Apolito, Cristina Cafiero, Salvatore Tortora, La Digos.



