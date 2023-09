Domani parte a Napoli Bufala Fest tra gusto e forum scientifici

Parte domani alle 12 il villaggio di Bufala Fest, la kermesse enogastronomica, giunta alla VII edizione, in programma fino all'11 settembre 2023, a Napoli, in Piazza Municipio. La rassegna ha trasformato con gli stand dedicati alla carne di bufalo, alla mozzarella, alla pizza, ai dolci fatti con il latte bufalino, la Piazza Municipio da alcuni mesi riaperta dal Comune di Napoli che ha deciso di puntare proprio sul Bufala Fest, che dopo sei anni lascia il lungomare.

Apertura anche a pranzo pensando ai tanti turisti che scendono dalle navi a due passi e ai napoletani. In Piazza Minicipio il Bufala Fest è quest'anno è molto collegato con la stazione della metropolitana Linea 1, ma anche con la funicolare Centrale e di Montesanto e la Linea 2 della metropolitana.

Domani si parte anche con le riflessioni con, alle 12.30, la Cia (Agricoltori Italiani) della Campania tiene nella talk area "Giardino delle Idee" di Bufala Fest, un incontro sul tema "Prevenzione e gestione del rischio in agricoltura", su tecnologie di previsione meteo per l'agricoltura e di ottimizzazione di irrigazione e fertilizzazione. Pezzi importanti dell'Agrifood tech perché la gestione del rischio in agricoltura vale quasi 1 miliardo e 332 milioni di euro nel 2023-2027, pari al 19,73% del totale dei fondi comunitari per il settore primario assegnato all'Italia dall'UE nel quadro della Politica agricola comune. Al dibattito parteciperanno anche l'assessore all'Agricoltura della Regione Nicola Caputo e il Patrizio Giacomo la Pietra, sottosegretario all'Agricoltura.

Alle 19, sempre nell'area Giardino delle Idee di Bufala Fest, domani si discute sul tema "La filiera agroalimentare tra food diversity, inclusione economica e sostenibilità ambientale", organizzato in collaborazione con Agugiaro&Figna e Fratelli La Bufala.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA