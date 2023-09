Consegnati a Sapri i premi Cattel

Donata Maria Biase per il romanzo " Giallo Narciso", Emanuele Montesano per la canzone "Foja", Maria Emila Cobucci e Francesco Lombardi per la comunicazione, sono i vincitori della seconda edizione del "Premio Cattel" 2023, che si è svolto in due serate a Sapri (Salerno).

Premi speciali della giuria al giornalista Giuseppe Blasi, già caporedattore della sede RAI di Napoli, ed al musicista Roberto Carlotto.

I riconoscimenti sono stati assegnati anche a personalità distintesi nell' attività professionale: Pino Imperatore per la letteratura; Elisabetta Serio per la musica, Antonella Grippo per la comunicazione.

A consegnare i premi, nella serata di gala, sono stati tra gli altri il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, l' astrofisico Claudio Sollazzo, ed il giornalista Gianfranco Coppola.

Il Premio Cattel, intitolato al poeta Giuseppe Cattel, è promosso dalla famiglia del poeta, dall' associazione "Ad Maiora" e dal "Rotary club Sapri-Golfo di Policastro".



