Cajuste, giocatori Napoli di alto livello, voglio migliorare

"Io al Napoli? Tutto è successo velocemente. In una settimana". Così Jens Cajuste racconta dal ritiro della nazionale svedese della rapida operazione del Napoli, che ha preso il 24enne dal Reims portandolo in azzurro per arricchire le alternative a centrocampo in una stagione intensa, tra campionato e Champions League.

Cajuste, che giocherà il 9 settembre contro l'Estonia e contro l'Austria il 12 settembre, racconta il suo cambio di club e di vita al giornale svedese Expressen. "Napoli - spiega Cajuste - è una città fantastica e i giocatori sono di un alto livello. In Italia e nel Napoli si va in modo molto più veloce, sia tatticamente che tecnicamente e la concorrenza in squadra è enorme e di alto livello. Io ora ho voglia di imparare. L'inizio dell'avventura è stato difficile nel match di Frosinone, non conoscevo ancora bene i compagni e in generale avverto la pressione nel club di alto livello, ma è giusto così. Lo sapevo, avevo seguito il Napoli già l'anno scorso".

Cajuste sa di essere l'alternativa prima di tutto ad Anguissa ed elogia proprio il centrocampista del Camerun: "Il compagno che mi ha impressionato di più? sicuramente Anguissa. Per me è completo".



