Un 77enne di Teggiano, in provincia di Salerno, è morto in seguito a una caduta accidentale nel corso di un'escursione in montagna. L'uomo era in compagnia di un amico che ha dato l'allarme.

Trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Polla, l'anziano è deceduto poco dopo il ricovero. A provocare la caduta potrebbe essere stato anche un malore.



