A Procida torna Maretica, cultura tra sport e letteratura

Tre giornate a Procida dall'8 al 10 settembre di alto livello dedicate a letteratura, sport e cultura dedicate al mare. E' l'edizione 2023 di Maretica, il festival che ogni anno assegna il premio alla miglior "Narrazione di mare" alla letteratura in una giuria presieduta da Valeria Parrella insieme alle scrittrici Daria Bignardi ed Elisabetta Montaldo, lo scrittore Alessandro Baricco, lo storico Claudio Fogu e il montatore Giogiò Franchini. Un ambiente di amanti della cultura e del mare con un festival nato nel 2018 proprio con l'idea di "ripensare l'uomo a partire dal mare" il tema su cui si celebrano con opere e autori che hanno saputo raccontare il mare e le storie umane che lo abitano. Ma il festival presenta anche gare sportive amatoriali e agonistiche che abbracciano l'ambiente e il patrimonio culturale marino. Si parte venerdì 8 settembre alle 19 alla terrazza Belvedere di Terra Murata con la presentazione del libro "La canzone che ti devo" (Mondadori) della cantautrice Flo, in dialogo con Daria Bignardi. A seguire, alle 20.30 nel Piazzale delle Papere si svolgerà un singolare Poetry Slam animato da un poeta isolano, Matteo Lubrano, e due poeti ospiti, Laura Cingolani e Giuseppe Di Taranto, che si esibiranno in una gara-performance di poesia creativa estemporanea su temi marini e poi l'esibizione della cantautrice Flo. In questa serata MARetica accoglie il progetto musicale che suggella il patto di amicizia tra il Comune di Procida e il Comune di Moncalieri iniziato lo scorso anno per Procida Capitale della Cultura 2022 con la presenza di due grandi musicisti, il chitarrista Osvaldo Di Dio e il fisarmonicista Ugo Viola.

La rassegna prosegue il 9 settembre dalle 20.30 nel Piazzale delle Papere, con il conferimento di due premi: quello tradizionale alla Narrazione del mare. Conducono la serata Daria Bignardi e Valeria Parrella. La seconda parte della serata sarà dedicata al concerto di Daniele Sepe con l'orchestra di Capitan Capitone. La giornata di domenica 10 settembre sarà dedicata agli sport del mare, con nella mattinata la "Traversata storica" che partirà dall'antico porto romano di Miseno per arrivare a Vivara. A seguire jam session musicale con momento gastronomico.





