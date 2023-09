Maltempo: 60 interventi dei Vigili del Fuoco nell'Avellinese

Oltre sessanta gli interventi dei vigili del fuoco della sede centrale di Avellino e dei cinque distaccamenti provinciali sono stati effettuati nella giornata di ieri a causa del forte vento che ha provocato soprattutto la caduta di rami e alberi e alimentato incendi di sterpaglie e macchia mediterranea in diversi territori della provincia.

L'intervento più problematico è stato effettuato sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove, poco dopo l'uscita di Serino, in direzione Avellino, un albero di grosso fusto è stato sradicato dal vento ed è finito sulla carreggiata. Per fortuna nessun'auto in transito è stata coinvolta. Interventi anche nel centro di Avellino, in corso Vittorio Emanuele, per mettere in sicurezza grossi rami spezzati dal vento e per la caduta di calcinacci e di parti pericolanti di edifici. Numerosi gli incendi domati dai caschi rossi nell'area del Partenio, dell'Arianese e della Valle dell'Ufita.



