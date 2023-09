Gdf: cambia vertice a Caserta,Sportelli subentra a Furciniti

Cambio al vertice delle Fiamme Gialle di Caserta: il colonnello Giuseppe Furciniti ha infatti lasciato la guida del Comando Provinciale al parigrado Nicola Sportelli. L'avvicendamento è avvenuto nel corso di una cerimonia tenutasi alla caserma sede del Comando Provinciale di Caserta, cui ha preso parte il Comandante Regionale Campania Giancarlo Trotta (Generale di Divisione), tutti gli Ufficiali del Comando cassertano e una folta rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, oltre ad una aliquota di personale specializzato "Antiterrorismo e Pronto Impiego".

Furciniti lascia il Comando dopo oltre tre anni per assumere l'incarico di Capo Ufficio Operazioni e Raccordo Informativo del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata di Roma. Dal canto suo, Sportelli, 48 anni, sposato con tre figli e laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, si è arruolato nel 1994 frequentando il corso quinquennale presso L'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Al termine del periodo di formazione, nel 1999, ha diretto prima la Sezione Operativa e poi la Compagnia "Pronto Impiego" di Lamezia Terme. Successivamente è stato assegnato al Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria, occupandosi di attività di verifica. E' stato quindi per cinque anni al Nucleo Polizia Tributaria di Napoli presso il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata.

Nel grado di Maggiore ha poi prestato servizio presso il Gruppo Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari.

Sportelli, insignito dell'onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, ha poi comandato il Gruppo di Bari, il Gruppo di Locri e il Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata di Catanzaro.



