Sosta a pagamento a Giugliano, l'avvio slitta di una settimana

Sosta a pagamento a Giugliano, dopo le polemiche sui social ora è scontro politico che prelude anche ad eventuali ricorsi. A innescare la miccia è l'ex sindaco Antonio Poziello che parla di stangata per i cittadini parlando delle tariffe che sono state previste per il servizio che doveva partire oggi ma l'avvio è slittato alla prossima settimana.

"Per due anni hanno rinunciato ad incassare anche un solo euro per la sosta a pagamento - attacca Poziello - ed ora hanno previsto tariffe che sono le più alte del circondario a nord di Napoli. Noi non ci fermeremo e faremo sentire la nostra voce, in tutte le sedi".

Altro motivo di scontro è l'utilizzo degli stalli riservati ai residenti. In altre località (Napoli compresa) i residenti che sono muniti di abbonamento possono sostare le loro auto anche nelle stisce blu del settore. Ma a Giugliano, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento, non sarà possibile. Per i residenti (che dovranno sottoscrivere un abbonamento dal costo annuale di 30 euro) sono stati previsiti degli stalli gialli che però sono del tutto mancanti in alcuni strade (come via Pirozzi o via Roma) o insufficienti in altre (in via Palumbo, che rientra nella I fascia e che conta una popolazione residente di circa 2000 persone ci sono 5 stalli gialli per i residenti a fronte degli 89 blu dove gli abbonati non potraranno sostare).

E la tariffa per la prima fascia è di 1,50 per la prima ora e di due euro dalla seconda ora di sosta). Per le altre due fasce il costo della soata è di un euro per ora. Previsto, per tutte e tre le fasce, la sosta breve per 20 minuti al costo di 50 centesimi.

"In questo modo anche per i residenti che non hanno dove lasciare la loro auto sarà un 'salasso' - aggiunge Poziello - a meno che non si decida di rivolgersi a qualche garagre privato o lasciare la macchina a qualche chilometro di distanza". Gl stalli gialli sono a sufficienza nella zona del corso Campano (zona Selcione).

Infine la maggiore parte delle strisce bianche (125 sui 165 stalli previsti) dove sarà possibile sostare liberamente è nei pressi del cimitero che dista circa 1 chilometro e mezzo dalla casa comunale.



