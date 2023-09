Rogo impianto rifiuti nel Casertano, vigili ancora al lavoro

Continua senza sosta a Pastorano (Caserta) l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta per spegnere l'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un capannone adibito allo smaltimento dei rifiuti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte e la situazione risulta sotto controllo, ma sono ancora tre le squadre al lavoro con quattro autobotti in supporto e mezzi movimento terra. Durante la notte peraltro i vigili del fuoco sono stati impegnati a Presenzano anche per l'incendio di un fienile annesso ad un agriturismo; sono intervenuti la squadra del distaccamento di Piedimonte Matese e un'autobotte proveniente dal Comando di Isernia.





