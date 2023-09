Presentata la rivista Il Pozzo, 'luogo di idee e di dibattito'

Un "progetto di ricerca" che si propone "come luogo di parola, di idee, di dialogo, di dibattito, in età di crisi". Così, nel suo intervento, la ministra per gli Standard ed i Servizi della Repubblica albanese Milva Ekonomi ha parlato della rivista scientifica 'Il Pozzo', presentata a Sapri, alla presenza di autorità, studiosi e studenti.

Un evento ideato dal professor Leone Melillo, dell'Università Parthenope di Napoli, direttore della rivista, e promosso dal Comune di Sapri (presente il sindaco Antonio Gentile) e dal "Centro di studi e documentazione Carlo Pisacane di Sapri", di cui è socio fondatore il professor Corrado Limongi, che ha moderato i lavori. Gli interventi, in presenza e da remoto, si sono in gran parte incentrati proprio sulla "lezione interculturale di Carlo Pisacane".

In particolare, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha evidenziato la volontà di approfondire e valorizzare, si legge in una nota degli organizzatori, la dimensione territoriale della "Spedizione di Carlo Pisacane", "attraverso la ricerca documentale, valorizzando le biblioteche, gli archivi storici, per una compiuta rappresentazione filologica della specificità non solo storico-politica, ma culturale nel senso più ampio dei luoghi e dei contesti".

La lettura di Carlo Pisacane ha suscitato una riflessione anche sul tema dell'autonomia regionale da parte di Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, secondo cui è "fondamentale scrivere l'elenco dei servizi e delle prestazioni, che corrispondono ai diritti civili e sociali, per poi definire i loro livelli essenziali". In tal modo, "una volta individuato il costo su base nazionale e la spesa su base regionale, per l'erogazione di un servizio o di una prestazione, sarà possibile uniformare la spesa necessaria, su base nazionale, rimuovendo il divario riscontrato su base regionale, anche avvalendosi delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Secondo il prof. Melillo, "la rivista il Pozzo vuole essere un luogo di ragione e di ragioni, perché il dibattito costruisce le idee migliori e quelle più profonde. Un programma antico con linguaggi anche nuovi, un modo per vivere la nostra storicità".





