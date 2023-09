Comune non ripara buche, anziano in carrozzella provvede da solo

Il Comune non ripara le buche stradali, e lui, anziano costretto su una carrozzella, per potersi muovere, ha deciso di vedersela da solo. E con cazzuola e cemento ha richiuso varie buche. Accade a Castel Volturno, comune del litorale casertano; a denunciare la vicenda il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, cui è arrivata la segnalazione di molti utenti dopo che il gesto dimostrativo di Alfredo - questo il nome dell'anziano - è stato immortalato su un cellulare ed il video postato su vari gruppi Facebook.

Borrelli spiega come la strada dove l'anziano ha riparato le buche "era ridotta in condizioni tali da rendere impossibile il passaggio di carrozzine". "Ammiriamo e ci complimentiamo con il signor Alfredo per la sua iniziativa e la sua determinazione - commenta Borrelli - però non può sempre essere l'iniziativa privata a colmare le lacune amministrative. Abbiamo inviato una nota al sindaco di Castel Volturno affinché si prendano provvedimenti e si proceda ad interventi di manutenzione. La vita qui per i diversamente abili è già molto dura, se poi le strade sono ridotte così, diventa impossibile. Si abbia più rispetto" conclude il deputato.



