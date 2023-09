Coltellate alla festa del Patrono, due ventenni in ospedale

Un diverbio per futili motivi fa esplodere la rissa che nella tarda serata di ieri ha insanguinato la festa dei santi patroni di Montoro, in provincia di Avellino. Mentre sul palco della frazione San Felice si esibiva un cantante neomelodico, alcune persone si sono prima affrontate verbalmente poi, quando l'incidente sembrava chiuso, sono comparsi i coltelli.

Due i feriti, entrambi ventenni, uno dei quali raggiunto da tre fendenti all'addome che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Salerno. L'altro giovane, con ferite più lievi, è stato medicato in ospedale a Mercato San Severino (Salerno) e poi dimesso. Le indagini dei carabinieri, oltre alla identificazione di altre persone coinvolte nella rissa, sono in particolare sulle tracce di un pregiudicato del posto sospettato di essere il feritore dei due giovani.



