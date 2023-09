Angelo Rizzoli a Lacco Ameno, in mostra le foto degli anni d'oro

Un itinerario fotografico per ripercorrere i momenti più significativi del legame che Angelo Rizzoli, editore e produttore cinematografico scomparso nel 1970, ebbe con Lacco Ameno, facendo diventare l'isola di Ischia meta del jet set. E' la mostra che si inaugura sabato prossimo, 9 settembre, dalle ore 18:00 nei giardini di Villa Arbusto del comune ischitano. "Rizzoli a Lacco Ameno", promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune nell'ambito della rassegna "Omaggio ad Angelo Rizzoli" offre un percorso espositivo che documenta un'epoca irripetibile per l'intera isola d'Ischia: tra le immagini più iconiche, la posa della prima pietra dell'ospedale Anna Rizzoli; l'incontro con Charlie Chaplin, l'indimenticabile Charlot, per l'anteprima di "Un re a New York"; Rizzoli colto in momenti di relax passati a giocare a bocce con l'amico Pietro Nenni, storico leader del Psi.

Un viaggio narrativo su 18 pannelli fotografici in formato per ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, la personalità straordinaria di Rizzoli e per testimoniare l'enorme gratitudine di un'intera comunità al suo lavoro, alla sua visione, alla sua indimenticabile generosità. Per l'occasione una serie di stendardi che rimandano alla mostra saranno collocati lungo il corso principale della cittadina.

"La rassegna 'Omaggio ad Angelo Rizzoli' è un progetto che tutta l'amministrazione accarezzava da tempo", dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Carla Tufano.

"Questa mostra documenta il periodo in cui, grazie a Rizzoli, Lacco Ameno e tutta l'isola d'Ischia divennero mete privilegiate del jet set internazionale, luogo di vacanza per tante personalità del cinema, della politica, delle scienze e della finanza; l'obiettivo è rinnovare ogni anno questo appuntamento con nuove iniziative, sempre più importanti, che riportino alla luce la personalità, certamente fuori dal comune, di un grande italiano,e il suo stretto legame con Lacco Ameno". "Rizzoli a Lacco Ameno" è una mostra fotografica organizzata dal Comune di Lacco Ameno, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e inserita nel Cartellone di Eventi Metropolitani



