Al Parco Verde di Caivano spaccio in casa, arrestata pusher

Spaccio al Parco Verde di Caivano: i carabinieri arrestano una pusher di 28 anni.

E' stato il via vai di persone dall'abitazione della donna ad insospettire i militari della compagnia di Caivano. Supportati dal reggimento Campania si sono nascosti nei pressi dell'appartamento di via Atellana. Dopo aver fermato e perquisito alcuni 'clienti' sorpresi ad uscire dall'abitazione adibita a piazza di spaccio, i carabinieri hanno fanno l'irruzione. Nell'appartamento la donna era in possesso di 10.620 euro ma nessuna traccia di droga.

La 28enne - trasferita in caserma - viene perquisita e viene trovata in possesso di alcune dosi di crack. E' stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio e ora si trova nel carcere di Pozzuoli a disposizione dell'autorità giudiziaria.





