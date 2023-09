Giovane di 20 anni ferito nella notte a Scampia

Un giovane di 20 anni è stato ferito la scorsa mezzanotte nel quartiere di Scampia, a Napoli.

I Carabinieri sono interveniuti nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dove poco prima era stato trasportato dal personale del 118 il ventenne.

Il giovane presentava una profonda ferita da arma da punta e taglio alla spalla sinistra e dai primi accertamenti pare che l'aggressione sia avvenuta poco prima mentre il 20enne passeggiava a via Monte Rosa nel quartiere Scampia. L'autore del gesto sarebbe una persona non meglio descritta e sconosciuta alla vittima.

I carabinieri della compagnia Stella sono impegnati nell'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. Il 20enne, trasferito in codice rosso, resta ricoverato in ospedale in osservazione e in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA