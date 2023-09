Arrestato per rapina a Napoli, 20 euro il suo bottino

I Carabinieri del nucleo operativo della pattuglia mobile di zona della compagnia Stella hanno arrestato per rapina aggravata unl 50enne del quartiere Pendino, e già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno bloccato l'uomo a via Foria dove poco prima - armato di taglierino - aveva rapinato due 23enni dipendenti di una ditta di catering.

Magro il bottino, 20 euro.

I carabinieri hanno restituito il denaro ai proprietari ed hanno sequestrato il taglierino verosimilmente utilizzato per la rapina. L'arrestato è in attesa di giudizio nel carcere di Poggioreale.



